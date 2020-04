Giulia Gorlero | pallanuoto | “Il preolimpico potrebbe svolgersi in autunno Tornerà il

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020) Una delle veterane (nonostante i trent’anni ancora da compiere) di un Setterosa spesso e volentieri nell’élite a livello internazionale. Il culmine ovviamente raggiunto nelle ultime Olimpiadi, quelle di Rio de Janeiro del 2016, con l’argento. Stiamo parlando del portiere titolare della Nazionale femminile di. L’estremo difensore dell’Orizzonte Catania, ferma come tutti gli sportivi a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia ed il mondo, si è raccontata in esclusiva ai microfoni di OA Sport. Come stai vivendo questo periodo di quarantena? “Sto approfittando del tempo per studiare, cosa che prima tra Nazionale e impegni con il club era molto difficile e pesante. Mi alleno in giardino a casa seguendo i programmi che ci mandano dall’Ekipe Orizzonte e dalla Nazionale e con queste ...