Gemma Galgani e Tina Cipollari litigano per Algemiro | com’è andata?

(Di martedì 21 aprile 2020) Come preannunciato da diversi giorni, oggi pomeriggio èin onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne. Le aspettative di tutti i fans che attendevano con ansia la messa in onda del programma non sono state deluse. L’esordio, infatti, è stato alquanto scoppiettante grazie alle sempre verdi protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Parliamo die diche, anche oggi, non si sono smentite. Durante la puntata, infatti, è andato in onda il primo scontro all’interno del nuovo format. Nel pieno rispetto delle normative per evitare la diffusione del Coronavirus, le registrazioni non sono state realizzate in studio ed il corteggiamento die Giovanna avviene esclusivamente via chat. Ma cos’è accaduto tra? Vediamo da cosa è nato lo scontro e come si è concluso. Uomini e ...