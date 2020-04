Eminem festeggia un traguardo importante | “Dodici anni senza alcol e droga”

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020)ha raggiunto un, ma non in campo musicale. Il rapper, infatti, è sobrio da 12, come ha ricordato ai suoi fan con un post sulla sua pagina Instagram. Il rapper, che in passato è stato dipendente di droghe,e medicinali, è sobrio fin dal 2008 e adessosui social.