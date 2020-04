Davide Lanzafame a Fanpage it | “Ripresa? Il calcio è uno sport di contatto | è un problema

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) "Non c'è nulla di concreto come in Italia": anche in Ungheria c'è incertezza in merito alla ripresa del campionato dopo lo stop forzato a causa del Covid-19. A parlarne è, ex attaccante di Juventus, Parma e Bari e attuale stella dell'Honved, che ai microfoni di.it ha rivelato come sta vivendo questo momento a Budapest con la sua famiglia, si è soffermato sul suo passato e del prossimo futuro.