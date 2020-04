Coronavirus, Protezione Civile: “È record di pazienti guariti” (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Sale a 183.957 il totale dei malati colpiti da Coronavirus in Italia, con 2.729 casi in più rispetto a ieri. Un dato sul quale incide, senza dubbio, anche l’aumento del numero di tamponi effettuati, 52.126 contro i 41.483 di ieri. Attualmente i positivi sono 107.709, vale a dire 528 in meno rispetto ieri. Ma a emergere, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione Civile, è il record di pazienti dimessi che oggi, per la prima volta, ha raggiunto i 2.723 casi eguagliando, praticamente, i nuovi contagi e portando il totale dei guariti a 51.600. Si conferma, inoltre, il trend in calo sui ricoveri che registra 772 pazienti in meno rispetto a ieri in regime ordinario (in tutto scendono a 24.134) e decresce di 102 casi in terapia intensiva (2.471 totali). Il 75% dei casi totali pari a 81.104 persone – fa sapere la Protezione Civile – ... Leggi su quifinanza Coronavirus - cala ancora il numero di malati : sono 528 in meno di ieri. I morti sono 534 – Il bollettino della Protezione civile

Coronavirus - i dati della Protezione Civile : in Italia mai così alto il numero di dimessi e guariti

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - martedì 21 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Sale a 183.957 il totale dei malati colpiti dain Italia, con 2.729 casi in più rispetto a ieri. Un dato sul quale incide, senza dubbio, anche l’aumento del numero di tamponi effettuati, 52.126 contro i 41.483 di ieri. Attualmente i positivi sono 107.709, vale a dire 528 in meno rispetto ieri. Ma a emergere, nel corso del bollettino delle 18 della, è ildidimessi che oggi, per la prima volta, ha raggiunto i 2.723 casi eguagliando, praticamente, i nuovi contagi e portando il totale dei guariti a 51.600. Si conferma, inoltre, il trend in calo sui ricoveri che registra 772in meno rispetto a ieri in regime ordinario (in tutto scendono a 24.134) e decresce di 102 casi in terapia intensiva (2.471 totali). Il 75% dei casi totali pari a 81.104 persone – fa sapere la– ...

TgLa7 : #Coronavirus Protezione civile: per la prima volta calano i malati ++ Sono 108.237 gli attualmente positivi, 20 in meno di ieri - rtl1025 : ?? Dall'inizio dell'emergenza non è 'mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti' dal #coronavirus.… - TgLa7 : Protezione civile: sono salite a 24.114 le vittime dopo aver contratto il #coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 454 - Notiziedi_it : Coronavirus, cala ancora il numero di malati: sono 528 in meno di ieri. I morti sono 534 – Il bollettino della Prot… - zaza_rosa : RT @RespSocialeRai: #RaccoltaFondi straordinaria a favore della @DPCgov per sostenerla nell’impegno contro il #Coronavirus. Qui le coordin… -