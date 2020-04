Coronavirus | la tv generalista cresce negli ascolti e attira i Millennials Exploit

(Di martedì 21 aprile 2020) Maria De Filippi Con lo spegnimento della vita sociale causato dal, in tanti hanno acceso la tv. Più di quanto accadesse già prima, s’intende. Nel periodo del cosiddetto lockdown, il piccolo schermo non solo si è confermato il mass medium più fruito ma si è anche attestato come quello più trasversale. I dati al riguardo forniscono un’interessante istantanea, svelandoci che – al tempo dei social network e delle piattaforme in streaming – la tvha registrato un incremento di pubblico e si è anche conquistata maggiormente l’attenzione dei. Sì, ci riferiamo proprio ai giovani che, secondo alcuni, erano destinati a considerare la televisione tradizionale ormai superata. Come spesso accade, la realtà smentisce le teorie più avventate e anzi le ribalta, ...

ILSOB1LL4 : L’analisi populista e generalista su un argomento di cui si fa di tutta un erba un fascio. Aizzare l’ignoranza per… - VincePastore : Di #FrancoLauro, scomparso oggi come si moriva anche prima il coronavirus, restano gli ultimi anni da volto ancorat… - Ettore78 : Ah quindi la disperazione della tv generalista è arrivata al livello 'Il Ciclone' di Pieraccioni #coronavirus #Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus generalista

DavideMaggio.it

Coronavirus, dati Auditel: tv generalista in crescita I dati riferiti ai Millennials si inseriscono in un contesto generale di crescita per la tv generalista. Crescita testimoniata anche da un’altra ...per proporre la costituzione di un Tavolo Tecnico dedicato alla Riabilitazione Respiratoria che operi in maniera specifica e non più generalista. Nella missiva viene sottolineato infatti come si ...