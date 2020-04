CONI | Malagò | Mai detto che il calcio non debba ripartire | ma serve un piano B

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Non assegnare gli scudetti? C'è bisogno di un segnale, è un sentimento molto diffuso tra la gente' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Non assegnare gli scudetti? C'è bisogno di un segnale, è un sentimento molto diffuso tra la gente' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Non assegnare gli scudetti? C'è bisogno di un segnale, è un sentimento molto diffuso tra la gente' http… - napolimagazine : CONI - Malagò: 'Non assegnare gli scudetti? C'è bisogno di un segnale, è un sentimento molto diffuso tra la gente' - robibenelli : RT @francescoceccot: Il Giornale: Lega-Coni, ora è rissa. Lo sport contro il calcio e il governo frena Malagò: 'La A procede a vista'. Dal… -

Ultime Notizie dalla rete : CONI Malagò CONI, Malagò: "Il calcio riparte? Si valuti anche un'alternativa. E se si fermerà, niente Scudetto" CalcioNapoli24 Coronavirus, Malagò: "Confido che il 4 maggio il governo sblocchi gli sport"

Il governo ci farà sapere, ma noi stiamo già preparando tutto. Ci sono molte differenze. Sport individuali e di squadra. Outdoor e indoor". Così il presidente del CONI, Giovanni Malagò, in ...

Malagò: "La Serie A preveda un'alternativa se non si dovesse ripartire"

Il presidente del Coni ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Gazzetta.it. Ecco le dichiarazioni. "Il calcio ha diritto e dovere di ricominciare da quello che ritiene più giusto. Ma in ...

