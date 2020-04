CdS - Prove di rinnovo con Milik | offerto super ingaggio | ma il polacco aspetta Mertens

(Di martedì 21 aprile 2020) Non è finita tra il Napoli e Arek. Ci sono ancora spiragli per il suodi contratto.

Tutto Napoli

Non è finita tra il Napoli e Arek Milik. Ci sono ancora spiragli per il suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il polacco ha avuto un'offerta dal Napoli di ...Per il polacco il destino è tutt'altro che segnato e - si legge - con il Napoli ci sarebbero delle prove di rinnovo, con il Milan che resta sul giocatore. Alla finestra anche l'Atletico Madrid di ...