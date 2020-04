Andrea Sannino, la sua canzone una colonna sonora alla rinascita (Di martedì 21 aprile 2020) Due balconi, i nostri, seppur distanti 750 chilometri, sono diventati un unico salotto a cielo aperto quando, all’improvviso, durante l’intervista telefonica, è partita a tutto volume Abbracciame seguita da un coro spontaneo di voci e applausi. «È arrivata la Croce Rossa sotto casa, ha acceso la musica, spezzando il silenzio che ci avvolge », racconta il cantante napoletano Andrea Sannino, interprete del brano che ha accompagnato i primi flash mob da finestre e terrazzi all’inizio della quarantena. Ancora oggi è così: unisce chi combatte la solitudine dettata dall’emergenza sanitaria. «Ora qui la stanno cantando tutti: è come se ci fosse un contagio d’amore. Questa canzone però è nata nel 2014 e l’ho scritta in un quarto d’ora assieme a Mauro Spenillo produttore artistico di ... Leggi su aciclico Andrea Sannino commosso dal video nell’ospedale Cardarelli di Napoli - il senso della sua Abbracciame

