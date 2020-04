Allarme ghiacciai | livelli di radioattività anomali

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Sulla superficie deisi registranodi radioattività: è quanto emerge dai rilievi effettuati da un gruppo internazionale di ricercatori presso ialpini dei Forni, in Italia, e del Morteratsch, in Svizzera. Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista ‘The Cryosphere’, ha analizzato la crioconite, sedimento scuro che si accumula sulla superficie deidurante la stagione estiva. Tale sostanza presenta un livello di radioattività più elevato di quanto ci si aspetterebbe di trovare in un ambiente incontaminato come quello deidi alta montagna. Le misure di radioattività sono state effettuate in gran parte all’Università di Milano Bicocca, presso il laboratorio di radioattività del Dipartimento di Fisica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali ...