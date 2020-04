Alexia Runggaldier, biathlon: “Gareggiare per arrivare 40ma: non ne valeva più la pena. Il mio corpo dava segnali strani” (Di martedì 21 aprile 2020) L’azzurra Alexia Runggaldier, attraverso i propri canali social, nella giornata di ieri ha annunciato il suo ritiro dal biathlon ad appena 28 anni, reduce da una stagione difficile nella quale non è riuscita a rientrare nel gruppo di Coppa del Mondo, ottenendo comunque due podi in Ibu Cup, nella mass start 60 della Val Ridanna e nella short individual di Brezno-Orsblie (Slovacchia). Abbiamo contattato la gardenese classe 1991 delle Fiamme Oro, che è stata bronzo nell’individuale iridata a Hochfilzen (Austria) del 2017, a poche settimane dallo splendido podio realizzato qualche settimana prima in Coppa del Mondo ad Anterselva, terza sempre nell’individuale davanti al pubblico di casa. Alexia, innanzitutto partiamo dal tuo post di ieri che annunciava il tuo ritiro. Cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? “La decisione non è maturata ... Leggi su oasport Biathlon - Alexia Runggaldier annuncia il proprio ritiro sui social a soli 28 anni

Biathlon - Europei 2020 : i sette convocati dell’Italia per la rassegna di Minsk. Presenti Alexia Runggaldier e Nicole Gontier

Biathlon, la Runggaldier annuncia il ritiro a soli 28 anni: “Arrivata al limite delle mie risorse sportive”

La biathleta azzurra Alexia Runggaldier si ritira. L'annuncio attraverso un lungo post sul suo profilo Facebook. «Sono arrivata al limite delle mie risorse sportive e umane per continuare a poter dare ...

