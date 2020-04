A Limatola arriva l’app fai da te per proteggere i cittadini

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Al’app fai da te perdal contagio Coronavirus. Si chiameràSicura, l’app lanciata dall’attivissimo sindaco Domenico Parisi. Utilizzando l’app gratuita i, mantenendo l’anonimato, si possono infatti segnalare alle autorità locali i comportamenti che deviano dalle regole. L’app si chiama 1SAFE ed è disponibile sia per i sistemi iOS che Android per i telefoni su cui è attivo il GPS: in pratica, iche notano assembramenti, locali aperti e inosservanze delle norme di contenimento del contagio da coronavirus possono inoltrare la segnalazione direttamente alla Polizia Municipale, che, grazie al GPS, geolocalizza la posizione per intervenire. L'articolo Al’app fai da te per...