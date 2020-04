8 cose che puoi pulire col sole: da 30 a 60 minuti per eliminare i batteri! (Di martedì 21 aprile 2020) 8 cose che puoi pulire col sole. Il sole non fa bene soltanto al nostro corpo – si pensi alla sintesi della vitamina D – ma anche agli oggetti. Negli oggetti, infatti, l’esposizione al sole per anche solo 30 o 60 minuti può eliminare batteri, acari della polvere e altre particelle nocive. Qui di seguito ti suggeriamo dieci oggetti di casa per la cui pulizia puoi lasciar fare allla nostra stella preferita. 8 cose che puoi pulire col sole Uno. Le federe. Le federe sono uno degli oggetti che puoi rinfrescare, deodorare e liberare dagli acari semplicemente mettendole sullo stendi-panni assicurate da qualche molletta. Due. Le trapunte. Se in camera da letto hai un bel balcone, magari con l’esposizione a mezzogiorno, puoi metterci a rinfrescare anche le trapunte: tenerle al sole per un paio d’ore è l’ideale per liberarle degli acari e della ... Leggi su pianetadonne.blog Terremoto oggi Cosenza M 2.8/ Ingv ultime scosse - tremano anche Sicilia e Lazio

Anticipazioni Beautiful Beth : 5 cose che succedono prima della grande rivelazione

Paola Di Benedetto - la vincitrice del GFVip a FQMagazine : Il mio fidanzato Fede? Non ci vediamo… Su Fernanda Lessa e le cose che mi ha detto preferisco un ‘no comment'” (Di martedì 21 aprile 2020) 8checol. Ilnon fa bene soltanto al nostro corpo – si pensi alla sintesi della vitamina D – ma anche agli oggetti. Negli oggetti, infatti, l’esposizione alper anche solo 30 o 60puòbatteri, acari della polvere e altre particelle nocive. Qui di seguito ti suggeriamo dieci oggetti di casa per la cui pulizialasciar fare allla nostra stella preferita. 8checolUno. Le federe. Le federe sono uno degli oggetti cherinfrescare, deodorare e liberare dagli acari semplicemente mettendole sullo stendi-panni assicurate da qualche molletta. Due. Le trapunte. Se in camera da letto hai un bel balcone, magari con l’esposizione a mezzogiorno,metterci a rinfrescare anche le trapunte: tenerle alper un paio d’ore è l’ideale per liberarle degli acari e della ...

borghi_claudio : Salvini sta dicendo cose importantissime sull'assurdità della 'app privata volontaria non approvata da nessuno che… - borghi_claudio : Se volete in questo canale ci sono altri video fatti tempo fa con @Steve_Gary che tanto vale riguardare perchè, cos… - ElisaDospina : Tra le cose di questa #quarantena @MetaErmal che insegna l’inglese su Instagram a @FabrizioMoroOff parlando di #Eurovision ????????? - mycroftpedia : Oggi abbiamo scoperto che “caso umano” è un insulto prerogativa delle ragazze e che lo usano esclusivamente davanti… - sugarpjmn : joon avevi detto love yourself remember? ti prego love yourself anche tu che fa male leggere quelle cose... sopratt… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che La scuola da casa raccontata da Mariella: “Mi mancano le cose che sono rimaste a scuola ad aspettarci” TusciaUp È accaduto l’incredibile: petrolio venduto a -37 dollari, avremo la benzina gratis?

Nessuno ha pensato bene di tenersi il contratto, perché la domanda di greggio nel mondo risulterebbe al momento di almeno 25 milioni di barili al giorno più bassa dell’offerta, con quest’ultima che ...

Padova, al carcere la croce del Venerdì santo con la promessa del Papa: «Verrò da voi»

«Quando ho sentito il racconto di mia madre, non me l’aspettavo così. Mesi fa le dissi di accettare la proposta: volevo conoscerla meglio, certe cose non me le avrebbe mai dette». Una madre che si ...

Nessuno ha pensato bene di tenersi il contratto, perché la domanda di greggio nel mondo risulterebbe al momento di almeno 25 milioni di barili al giorno più bassa dell’offerta, con quest’ultima che ...«Quando ho sentito il racconto di mia madre, non me l’aspettavo così. Mesi fa le dissi di accettare la proposta: volevo conoscerla meglio, certe cose non me le avrebbe mai dette». Una madre che si ...