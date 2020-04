Spadafora gela il calcio: "Non è sicuro che riparta" (Di lunedì 20 aprile 2020) «Avrò questo incontro mercoledì con la Figc che mi presenterà nel dettaglio il protocollo, che riguarda prevalentemente gli allenamenti. Lo valuteremo insieme, ma se vogliamo essere molto chiari io oggi non do assolutamente per certa nè la ripresa del campionato nè quella degli allenamenti dal 4 mag Leggi su iltempo Spadafora congela lo sport - stop a gare e allenamenti per tutto aprile

