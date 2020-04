Siamo gli indiani d'America ai tempi di Colombo (Di lunedì 20 aprile 2020) E' vero, ci ammazza e in questo senso è un nemico feroce dell'umanità. Vero è anche, però, che per suo conto l'umanità è stata nemica di se stessa, consentendo ai sacerdoti del dio mercato ci sacrificare scuola, ricerca, sanità e diritti dei lavoratori sull'altare delle chiese neoliberiste. In questo inizio di secolo le pandemie si sono susseguite con una frequenza ignota ai tempi passati. Tutte feroci, ma non sempre causate da un virus contagioso come quello che ci colpisce oggi, (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Coronavirus - Zaia : “Noi non siamo gli untori - in Campania molti tamponi in meno del Veneto”

“Viviamo bene senza Dio. E possiamo dirlo”. La Cassazione accoglie ricorso dell'Uaar

Speranza : "Siamo nella giusta direzione - ma la battaglia contro il coronavirus non è vinta" (Di lunedì 20 aprile 2020) E' vero, ci ammazza e in questo senso è un nemico feroce dell'umanità. Vero è anche, però, che per suo conto l'umanità è stata nemica di se stessa, consentendo ai sacerdoti del dio mercato ci sacrificare scuola, ricerca, sanità e diritti dei lavoratori sull'altare delle chiese neoliberiste. In questo inizio di secolo le pandemie si sono susseguite con una frequenza ignota aipassati. Tutte feroci, ma non sempre causate da un virus contagioso come quello che ci colpisce oggi, (...) - Tribuna Libera

juventusfc : Ma quanto ci siamo divertiti in questa serie di #ACasaConLaJuve? ??GRAZIE A TUTTI I NOSTRI OSPITI! Potete rivedere… - repubblica : Campari da alcol degli aperitivi a gel disinfettante per gli ospedali - 6000sardine : Siamo vicini a @CarloVerdelli per le minacce di morte ricevute. Il direttore di #repubblica sotto scorta, ha già su… - IouisthirIs : ma quindi noi siamo questa colonna io mo l’ho capito sono pronta a dare a only the brave a fearless a KMM gli stream che meritano - Gio_Merenda : @BenitoM40639549 Gli piace troppo quella poltrona…. Svegliaaaa!!! sei pagato profumatamente per lavorare non per d… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo gli Coronavirus, Zaia: “Noi non siamo gli untori, in Campania molti tamponi in meno del Veneto” Meteo Web San Antonio Spurs a Miami nel 2013: Popovich sbaglia, tripla leggendaria di Allen e gli Spurs perdono l’anello

Ma di solito gli Spurs — per tradizione la squadra più razionale dell’Nba — hanno la ... Secondo: Popovich non ordina alcun fallo tattico, modalità consueta in questo genere di situazioni. «Ma qui non ...

Coronavirus, Ramadan al via in Italia per 2 milioni di musulmani. Gli imam: «Sermoni e preghiere in streaming»

Sarà un Ramadan in streaming: il mese sacro per i musulmani inizia venerdì e gli imam in Italia sono alla ricerca di nuovi strumenti per coinvolgere ... Sarà un mese di Ramadan «particolare», «a cui ...

Ma di solito gli Spurs — per tradizione la squadra più razionale dell’Nba — hanno la ... Secondo: Popovich non ordina alcun fallo tattico, modalità consueta in questo genere di situazioni. «Ma qui non ...Sarà un Ramadan in streaming: il mese sacro per i musulmani inizia venerdì e gli imam in Italia sono alla ricerca di nuovi strumenti per coinvolgere ... Sarà un mese di Ramadan «particolare», «a cui ...