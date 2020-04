Si fa i selfie in strada, rischia la multa e se la prende coi carabinieri: Michela Murgia crede di essere al di sopra della legge (Di lunedì 20 aprile 2020) Già, Michela Murgia evidentemente è convinta che per lei il lockdown non valga. La scrittrice comunista, che si è distinta nel recente passato per essersi spesa nell'elogio del coronavirus che trasfomra le città in posti più vivibili e senza traffico, si è sfogata su Facebook: "Ho rischiato 400 euro di multa perché un carabiniere ha trovato irritante la poca normalità ancora non vietata". Che è successo? Presto detto: "La foto che vedete l'ho scattata sabato a Roma in piazza san Cosimato, davanti al mercato rionale. Tra di noi c'è più di un metro e tutte indossiamo le mascherine pur essendo all'aperto", sottolinea la scrittrice riferendosi allo scatto incriminato. "Il mercato rionale era la seconda e ultima tappa della mia spesa settimanale. Tornavo dal supermercato, ma il fresco vegetale quando ... Leggi su liberoquotidiano Zinedine Zidane fa un incidente stradale poi scatta un selfie con il conducente (Di lunedì 20 aprile 2020) Già,evidentemente è convinta che per lei il lockdown non valga. La scrittrice comunista, che si è distinta nel recente passato per essersi spesa nell'elogio del coronavirus che trasfomra le città in posti più vivibili e senza traffico, si è sfogata su Facebook: "Hoto 400 euro diperché un carabiniere ha trovato irritante la poca normalità ancora non vietata". Che è successo? Presto detto: "La foto che vedete l'ho scattata sabato a Roma in piazza san Cosimato, davanti al mercato rionale. Tra di noi c'è più di un metro e tutte indossiamo le mascherine pur essendo all'aperto", sottolinea la scrittrice riferendosi allo scatto incriminato. "Il mercato rionale era la seconda e ultima tappa della mia spesa settimanale. Tornavo dal supermercato, ma il fresco vegetale quando ...

Noovyis : (Si fa i selfie in strada, rischia la multa e se la prende coi carabinieri: Michela Murgia crede di essere al di so… - Libero_official : Il racconto di Michela Murgia: rischia la multa per un selfie in strada e, su Facebook, si sfoga contro il carabini… - cekko4real : @Marius30386553 ipotetica dell'irrealtà. Tu e io per strada una trentina sui balconi e milioni a farsi i selfie al cesso. - VincentManci69 : Leggo beoti pronti a lasciare lo smartphone a casa per riutilizzare il vecchio Nokia. ?????????? Voglio proprio vedervi… - jacopo1980 : @matteosalvinimi matteuccio tu oltre a rubare lo stipendo dal 1995, fare selfie...fare dirette da bimbomonkia e ins… -

Ultime Notizie dalla rete : selfie strada Poliziotti in strada per i controlli pasquali. Il selfie ad inizio turno Ragusa Oggi Michela Murgia si fa un selfie in strada, rischia la multa e se la prende col carabiniere: "Che rabbia"

Già, Michela Murgia evidentemente è convinta che per lei il lockdown non valga. La scrittrice comunista, che si è distinta nel recente passato per essersi spesa nell'elogio del coronavirus che ...

ALESSANDRA MASTRONARDI/ “Ho un cane e un gatto, siamo tutti chiusi qui” (Domenica in)

“La riscoperta del terrazzo condominiale”, scrive in un post lo scorso mese, rivelando tra l’altro di odiare i selfie. Quello sguardo che in quel momento ha rivolto verso la fotocamera si è ...

Già, Michela Murgia evidentemente è convinta che per lei il lockdown non valga. La scrittrice comunista, che si è distinta nel recente passato per essersi spesa nell'elogio del coronavirus che ...“La riscoperta del terrazzo condominiale”, scrive in un post lo scorso mese, rivelando tra l’altro di odiare i selfie. Quello sguardo che in quel momento ha rivolto verso la fotocamera si è ...