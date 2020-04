Mara Venier e il coronavirus: “Quando rientro a casa mi spoglio e, in mutandine e reggiseno, corro a farmi la doccia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Zia Mara si è sposata ben tre volte: la prima con l’attore Francesco Ferracini, da cui ha avuto Elisabetta, la primogenita; la seconda volta con l’attore Jerry Calà, dal quale si è separata nel 1987; la terza ed ultima volta con il produttore MaraVeniercinematografico Nicola Carraro. L’uomo di recente ha dovuto fronteggiare una congestiona polmonare, come dichiarato da egli stesso sul suo account Instagram. Dopo essere guarito, nel paese si è diffuso il temibile coronavirus, che ha costretto milioni di italiani a vivere a distanza. La conduttrice di Domenica In ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nella quale ha parlato di come sta attraversando questo brutto periodo: “Quando rientro a casa, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli ... Leggi su newscronaca.myblog “Vado a casa…”. Caos a Domenica In - Mara Venier ‘perde le staffe’ e chiude il collegamento

Mara Venier - incidente piccante a Domenica In : la camicia si apre e spunta il reggiseno [FOTO]

Domenica In | Mara Venier si alza e se ne va | “Non ne posso più | VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Ziasi è sposata ben tre volte: la prima con l’attore Francesco Ferracini, da cui ha avuto Elisabetta, la primogenita; la seconda volta con l’attore Jerry Calà, dal quale si è separata nel 1987; la terza ed ultima volta con il produttorecinematografico Nicola Carraro. L’uomo di recente ha dovuto fronteggiare una congestiona polmonare, come dichiarato da egli stesso sul suo account Instagram. Dopo essere guarito, nel paese si è diffuso il temibile, che ha costretto milioni di italiani a vivere a distanza. La conduttrice di Domenica In ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nella quale ha parlato di come sta attraversando questo brutto periodo: “Quando, fuori dalla porta, micompletamente e, ine reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli ...

l_o_s_t_e_r : RT @ermaghetto: Mara Venier è andata a lavorare per un giorno alle pompe funebri! ?????? #maidiregol #ermaghetto #gabriellagermani https://t.… - FabioTraversa : RT @bubinoblog: Vola #DomenicaIn con Mara Venier che pur tra mille problemi tecnici, collegamenti che saltano, etc. raccoglie ben 3.870.000… - bubinoblog : Vola #DomenicaIn con Mara Venier che pur tra mille problemi tecnici, collegamenti che saltano, etc. raccoglie ben 3… - Ilrelon : RT @ermaghetto: Mara Venier è andata a lavorare per un giorno alle pompe funebri! ?????? #maidiregol #ermaghetto #gabriellagermani https://t.… - valex_cinePhile : RT @MTrasformista: @mara_venier mara Venier, sei troppo falsa, quando presenti non fai altro che elogiare tutti falsamente, ti voglio bene!… -