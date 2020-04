Luca Argentero, pazzesco: è successo subito dopo la fine di ‘Doc’. Che roba! (Di lunedì 20 aprile 2020) Luca Argentero conquista tutti e non solo per il successo conseguito con la fiction “Doc-Nelle tue Mani”, che sappiamo quanto sia stato apprezzato dal pubblico italiano. L’attore torinese ha spiccato decisamente il volo, risultando il nome più seguito e cliccato degli ultimi tempi. Ne sono prova i like che hanno ricevuto le sue pagine social, sia su Facebook che su Instagram. Luca Argentero vince su tutti. L’articolo dedicato all’attore torinese su Il Corriere della Sera riporta, infatti, cifre da capogiro. Con le sue 825.000 interazioni raggiunte nel mese di aprile e quasi mezzo milione di visualizzazioni ottenute dai video pubblicati sulle diverse pagine social, ovvero sia su Facebook che su Instagram, Luca Argentero si qualifica come un vero e proprio ‘Doc’ della visibilità. ( dopo la foto). Il pubblico ... Leggi su caffeinamagazine Cristina Marino - fidanzata Luca Argentero/ "È un uomo unico - mi fa sentire speciale!"

