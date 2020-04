Lara Zorzetto incinta | l’ex di Temptation Island svela il sesso del nascituro

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020)ha pubblicato su Instagram un post per dare un annuncio importante ai suoi follower e cioè ildel bambino che aspetta dal compagno Mattia Monaci. La rivelazione arriva dopo che, alcune settimane fa, l’ex partecipante diaveva annunciato di essere. Lain dolce attesa di un maschietto “Il nostro mondo si tinge di azzurro” recita la didascalia del post Instagram di, ex partecipante al reality dei sentimenti di Maria De Filippi. La ragazza continua, rivolta ai suoi fan: “Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamme, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un maschietto”.afferma come anche il compagno Mattia Monaci, che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo Michael Di Giorgio, non potrebbe essere più felice....