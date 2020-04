La Commissione lancia una piattaforma europea per raccogliere i dati sul covid-19 (Di lunedì 20 aprile 2020) La Commissione europea ha lanciato oggi una piattaforma europea di dati sul covid-19 per consentire la raccolta e la condivisione rapide dei dati di ricerca disponibili. La nuova piattaforma fornirà un ambiente europeo e globale aperto, affidabile e scalabile in cui i ricercatori possono archiviare e condividere set di dati, quali sequenze di DNA, strutture proteiche, dati provenienti da ricerche precliniche e studi clinici, nonché dati epidemiologici. «Gli scienziati di tutto il mondo hanno già prodotto una vasta conoscenza del coronavirus. Ma nessun ricercatore, laboratorio o paese può trovare la soluzione da solo. Questo è il motivo per cui vogliamo aiutare gli scienziati ad accedere ai dati e condividerli con gli altri», ha spiegato la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, «I ricercatori saranno in grado ... Leggi su linkiesta Coronavirus - la Commissione Ue lancia ‘Sure’ : 100 miliardi contro disoccupazione. Le Maire (Francia) : “No a ossessione per coronabond” (Di lunedì 20 aprile 2020) Lahato oggi unadisul-19 per consentire la raccolta e la condivisione rapide deidi ricerca disponibili. La nuovafornirà un ambiente europeo e globale aperto, affidabile e scalabile in cui i ricercatori possono archiviare e condividere set di, quali sequenze di DNA, strutture proteiche,provenienti da ricerche precliniche e studi clinici, nonchéepidemiologici. «Gli scienziati di tutto il mondo hanno già prodotto una vasta conoscenza del coronavirus. Ma nessun ricercatore, laboratorio o paese può trovare la soluzione da solo. Questo è il motivo per cui vogliamo aiutare gli scienziati ad accedere aie condividerli con gli altri», ha spiegato la presidente dellaUrsula Von Der Leyen, «I ricercatori saranno in grado ...

eunewsit : La Commissione UE lancia, con altri partner, la Banca dati per la ricerca sul COVID-19 - ConfindustriaSa : @Confindustria sta collaborando con la Commissione europea per l'organizzazione dell'hackathon paneuropeo… - upi_parma : Covid-19 la Commissione europea lancia un hackathon per individuare progetti innovativi: Confindustria sta collabor… - daniloscalise : Prima della commissione Lancia/Prevignano chiedo @mainagioia82 @CervelloInFerie Dal min 1.19 in poi non dice 'son… - andvaccaro : RT @ISPRA_Press: #Europa verso obiettivo impatto climatico 0? entro il 2050. La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica per… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione lancia La Commissione UE lancia, con altri partner, la Banca dati per la ricerca sul COVID-19 EuNews Assiteca, appello al governo: “Supporto agli operatori del credito per aiutare le imprese”

Assiteca lancia un appello al governo e chiede ... Assiteca ritiene pertanto necessario e urgente il sostegno dello Stato italiano, sostegno per altro auspicato e autorizzato dalla Commissione Europea ...

Coronavirus: Commissione Ue lancia una banca dati europea

(ANSA) – BRUXELLES, 20 APR – La Commissione Ue ha deciso di lanciare nuova piattaforma comune a livello europeo per aiutare scienziati e ricercatori a conservare, condividere e analizzare le loro ...

Assiteca lancia un appello al governo e chiede ... Assiteca ritiene pertanto necessario e urgente il sostegno dello Stato italiano, sostegno per altro auspicato e autorizzato dalla Commissione Europea ...(ANSA) – BRUXELLES, 20 APR – La Commissione Ue ha deciso di lanciare nuova piattaforma comune a livello europeo per aiutare scienziati e ricercatori a conservare, condividere e analizzare le loro ...