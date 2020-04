Juventus, Cannavaro su De Ligt: «Tutto gli va storto» (Di lunedì 20 aprile 2020) Fabio Cannavaro ha analizzato le difficoltà di ambientamento di De Ligt in Serie A con la maglia della Juventus: le parole dell’ex difensore Intervenuto nel corso della chiaccherata con Sky Sport, Fabio Cannavaro ha parlato dei problemi di adattamento di Matthijs de Ligt alla Juventus. «De Ligt? Gli va Tutto storto. Ho passato un periodo simile a Madrid. Arrivai in una squadra nuova e con un calcio diverso, si lavorava di più a livello individuale. Faticai nei primi tre mesi. Fu un periodo difficile, penso gli sia capitata la stessa cosa. Ha giocato alla stessa maniera nella stessa squadra e si è trovato catapultato in una realtà diversa. Resta un giocatore molto molto forte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Cannavaro : «Juventus - Sarri fatica. Mancini pensa a Balotelli»

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cannavaro Juventus, Cannavaro su De Ligt: «Tutto gli va storto» Calcio News 24 Juventus, Cannavaro su De Ligt: «Tutto gli va storto»

Ronaldo esalta Ronaldo: "Io Fenomeno? Lui resterà nella storia"

L'ex attaccante dell'Inter, in diretta su Instagram con Cannavaro, sull'attaccante della Juve: "Sta facendo molto bene grazie ai gol e alla continuità" TORINO - Fabio Cannavaro e Ronaldo (il ...

