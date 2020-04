Il principe Harry rassicura la regina: rinunciare al cognome non è stata un’offesa alla corona (Di lunedì 20 aprile 2020) Il principe Harry ha rinunciato al cognome Mountbatten-Windsor e, dopo che la notizia ha fatto non poco scalpore, si è visto costretto a rassicurare la regina Elisabetta II. Il marito di Meghan Markle non aveva intenzione di prendere le distanze dalla corona, si sentirebbe ancora legatissimo alla Royal Family. Leggi su fanpage Coronavirus - il principe Harry : “La situazione è migliore rispetto a quella presentata dai media”

Meghan Markle e l’ex principe Harry a spasso con i cani

