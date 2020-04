Il Nobel Montagnier: “Coronavirus creato in laboratorio”. Scienziati: “Falso!” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Nobel Montagnier parla del coronavirus e continua a portare avanti la sua tesi di una creazione in laboratorio del suddetto. Un nome di certo stimato quello del dottor Luc Montagnier, che nel 1983 fu il primo a scoprire ed osservare il virus dell’HIV. Premio Nobel per la medicina nel 2008, il dottore francese è … L'articolo Il Nobel Montagnier: “Coronavirus creato in laboratorio”. Scienziati: “Falso!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Luc Montagnier : chi è il premio Nobel e cosa ha detto sul Coronavirus

Il nobel per la medicina Montagnier : ««Coronavirus manipolato in laboratorio - rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché»

Il nobel per la medicina Montagnier : ««Coronavirus manipolato in laboratorio - rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché» (Di lunedì 20 aprile 2020) Ilparla del coronavirus e continua a portare avanti la sua tesi di una creazione in laboratorio del suddetto. Un nome di certo stimato quello del dottor Luc, che nel 1983 fu il primo a scoprire ed osservare il virus dell’HIV. Premioper la medicina nel 2008, il dottore francese è … L'articolo Il: “Coronavirusin laboratorio”.: “Falso!” proviene da www.inews24.it.

matteosalvinimi : “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto… - troisi_licia : Vi dico una cosa molto ovvia: anche se sei premio Nobel, puoi dire ugualmente molte vaccate. Vedi alla voce James W… - heather_parisi : C'è il virologo Luc Montagnier, scopritore nel 1983 del virus dell'HIV e Premio Nobel nel 2008 per la Medicina, che… - laurasabatini3 : Premio Nobel Luc Montagnier : Covid-19 prodotto in laboratorio. - YouTube ???? - SaracomemeSara : Il premio Nobel MONTAGNIER conferma ci sono le evidenze che si tratta di... -