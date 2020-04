Hotel di Cortina denuncia la Cina | Noi in ginocchio per colpa delle vostre omissioni

FLAVIONEBENTIVE : RT @GrimoldiPaolo: #Coronavirus, l'hotel De La Poste di #Cortina fa causa alla #Cina: allarme non tempestivo all'#Oms, conseguenze economic… - angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: L’'HOTEL DE LA POSTE' DI CORTINA CITA PER DANNI IL MINISTERO DELLA SANITÀ CINESE PER NON AVER... - Rog_2 : RT @quintaema: Volete fare causa alla Cina ? Qualcuno si é già messo in moto. - quintaema : Volete fare causa alla Cina ? Qualcuno si é già messo in moto. - LucaLagana : RT @LegaSalvini: L’'HOTEL DE LA POSTE' DI CORTINA CITA PER DANNI IL MINISTERO DELLA SANITÀ CINESE -

Hotel Cortina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hotel Cortina