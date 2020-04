Fdi | mistero su fondi regionali assistenza disabili inutilizzati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “Mettere immediatamente a disposizione le risorse economiche rese disponibili dalla Regione Lazio e far scorrere, una volta per tutte, la graduatoria di accesso all’domiciliare, diretta o indiretta, per chi ha unata’ gravissima. Non farlo significa costringere 1.111 persone a pagare a caro prezzo sulla propria pelle l’incapacita’ di governo dei cinque stelle. La delibera di Giunta con la quale il Campidoglio e’ stato autorizzato all’utilizzo di oltre 3.500 mila euro per garantire l’domiciliare e’ passata da oltre un mese.” “Tuttavia non si e’ ancora provveduto all’utilizzo di questi? Perche’? Cosa c’e’ dietro? E’ triste pensare che, come al loro solito, i grillini non siano neanche in grado di decidere le modalita’ con cui mettere ...