“Dottore!”. Una donna nuda sull’auto dei carabinieri: cosa è successo (Di lunedì 20 aprile 2020) Siamo a Piacenza, è qui che una donna nuda si è sdraiata sul cofano di un’auto dei carabinieri e poi è stata portata via in ambulanza. Succede anche questo ai tempi del coronavirus. È accaduto nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2020, in via Trebbia a Borgotrebbia. La scena è stata ripresa dai residenti che attoniti hanno assistito dalle finestre di casa a quanto stava succedendo. Il filmato è stato condiviso sui social ed è subito diventato virale. La protagonista della vicenda, uscita in strada praticamente nuda, si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei carabinieri. Era in evidente stato confusionale, forse per l’effetto di alcol o droghe. È stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri, poi quando ha visto l’auto dei carabinieri vi si è sdraiata sopra. I militari allora hanno chiamato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 aprile 2020) Siamo a Piacenza, è qui che unasi è sdraiata sul cofano di un’auto deie poi è stata portata via in ambulanza. Succede anche questo ai tempi del coronavirus. È accaduto nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2020, in via Trebbia a Borgotrebbia. La scena è stata ripresa dai residenti che attoniti hanno assistito dalle finestre di casa a quanto stava succedendo. Il filmato è stato condiviso sui social ed è subito diventato virale. La protagonista della vicenda, uscita in strada praticamente, si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei. Era in evidente stato confusionale, forse per l’effetto di alcol o droghe. È stata vista camminare scalza eper diversi metri, poi quando ha visto l’auto deivi si è sdraiata sopra. I militari allora hanno chiamato ...

AntobruzAntonio : @BelpietroTweet Ma guardate che forse chi ci ha azzeccato è solamente il Dottor.Mozzi. Un Dottore di 70 anni,che vi… - daninovaro : RT @xenonian1: Dottori che organizzano meeting per declamare la sicurezza e la bontà dei vaccini.I vaccini si possono fare sempre,anche dop… - LuigiVitaletti : @RobertoRenga Si ok, la nostra centralità nel mondo è dovuta al nostro genio in svariati campi, ma non ce l’ha mica… - Olly98Olivia : ma poi che dice ‘state attenti!!! dovere aprire gli occhi!!! non ascoltate il “dottor” bill gates’ lui non sará un… - tteomaa : dottore: hai una rara malattia io: quanto rara dottore: puoi scegliere tu il nome -

Ultime Notizie dalla rete : “Dottore” Una Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite Corriere della Sera