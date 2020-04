Coronavirus | oltre 160 camperisti sbarcano ad Ancona dalla Grecia | autorizzati dal

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un gruppo di circa 166 turisti di varie nazionalità, in maggioranza francesi e tedeschi, con 91 veicoli (60 camper e 31 auto) sono arrivati nel porto dia bordo di un traghetto proveniente. Si tratta della Zeus Palace della Grimaldi Minoan Lines. Dato che il traffico passeggeri tra Italia eè sospeso (mentre prosegue quello merci), a causa del, i turisti viaggiano con l’autorizzazione dei Ministeri degli Esteri e dell’Interno italiani. All’arrivo in Italia dovranno sottoporsi ad alcuni accertamenti e firmare documenti, poi dovrebbero proseguire il viaggio, attraversano l’Italia centro nord, nel fine settimana verso i Paesi di provenienza, principalmente in Francia. Del gruppo fanno parte infatti 55 francesi, 54 tedeschi, 16 italiani e inbelgi, olandesi, romeni, greci, svizzeri e britannici. L'articolo ...