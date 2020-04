Coronavirus | ENEA realizza valvole per trasformare maschere da snorkeling in respiratori

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020)ha iniziato a fornire alla Protezione civile dispositivi medici che permettono didainper l’emergenza COVID-19. Presso il Centro di Portici i ricercatori stanno utilizzando la stampa in 3D perre le specialibrevettate da Isinnova srl1, per adattare le“Easybreath”2 di Decathlon inper la terapia sub-intensiva. Ad oggi il Dipartimento Tecnologie Energetiche con i suoi laboratori di Portici produce 15 kit dial giorno per un totale previsto, per il momento, di 150 adattatori che serviranno per rafforzare la disponibilità in Campania, ma anche per strutture ospedaliere in Lombardia, in caso di penuria di caschi C-PAP per pazienti con problemi. Levengono valutate e validate da un pool di medici che ne verifica l’efficacia e il ...