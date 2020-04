Come prendersi cura dei denti: le precauzioni da seguire quando non si può andare dal dentista (Di lunedì 20 aprile 2020) In tempi di Coronavirus, le visite mediche sono state ridotte al minimo e, a meno che non sia necessario, vengono favoriti i consulti telefonici. I dentisti non fanno eccezione ma è possibile prendere una serie di precauzioni per prendersi cura della salute dei propri denti. Leggi su fanpage Smartworking e bellezza. Come prendersi cura di sé

Come prendersi cura del viso seguendo 8 semplici step

Come prendersi cura delle mani dopo i continui lavaggi (Di lunedì 20 aprile 2020) In tempi di Coronavirus, le visite mediche sono state ridotte al minimo e, a meno che non sia necessario, vengono favoriti i consulti telefonici. Isti non fanno eccezione ma è possibile prendere una serie diperdella salute dei propri

elelab77 : @consuelopiccini @Pontifex_it Credo che per ogni individuo il primo passo per migliorare sia prendersi la responsab… - tgnfrz : @CarloCalenda Attenzione gli anziani non sono untori sono una categoria più a rischio e come tali vanno adeguatamen… - danil_etto : #DiBattista in questo momento di crisi senza precedenti pensa a prendersi il #M5S e a far cadere il #governo. Non c… - rebaf136 : @stefaniaconti Da noi questo si chiama medicina palliativa, ed è di competenza ospedaliera in quanto il paziente an… - Giojjo : @franzbaracca @AlvisiConci Non è compito mio trovare un posto letto, questo me lo deve garantire lo stato. Io pago… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prendersi Come prendersi cura della propria automobile ferma in garage Info Motori Come prendersi cura dei denti: le precauzioni da seguire quando non si può andare dal dentista

1. Usare un dentifricio al fluoruro In un periodo come questo, in cui a causa dell'emergenza Covid-19 le visite dentistiche sono ridotte al minimo, sarebbe bene prendere una serie di precauzioni. Un ...

Ferrari Portofino 2021: prime FOTO SPIA del restyling

La Ferrari Portofino sta lavorando al restyling, come testimoniano le foto spia che ci arrivano dalle strade della Germania ... con il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 8 marce che dovrebbe ...

1. Usare un dentifricio al fluoruro In un periodo come questo, in cui a causa dell'emergenza Covid-19 le visite dentistiche sono ridotte al minimo, sarebbe bene prendere una serie di precauzioni. Un ...La Ferrari Portofino sta lavorando al restyling, come testimoniano le foto spia che ci arrivano dalle strade della Germania ... con il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 8 marce che dovrebbe ...