Belen Rodriguez senza veli | L’accappatoio non riesce a contenere tutto

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 20 aprile 2020)Rodrriguez sta cercando di cogliere quanto di positivo può dare questa quarantena forzata sia a lei che a Stefano De Martino. Una passeggiata tra il viale dei ricordi e il presente che si sono presi improvvisamente per mano. La showgirl argentina peròa trovare sempre il modo per far parlare di sé anche … L'articoloL’accappatoio nonproviene da www.meteoweek.com.