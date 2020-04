Ascolti tv domenica 19 aprile 2020

Leggi su blogo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie L'Allieva, in replica, ha registrato 4.161.000 telespettatori, share 15.5%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato 2.502.000 telespettatori, share 8.7% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.752.000, 8.2%. Su Rai 3 Il film Birdman ha registrato 772.000 telespettatori, share 2.7%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di 2.632.000 telespettatori, share 12.9%. Su Italia 1 Il film Ti presento i miei ha registrato un netto di 1.858.000 telespettatori, share 6.6%. Su Rete 4 Il film The legend of Zorro ha registrato un netto di 1.290.000 telespettatori, share 5.1%. Su La7 Non è l'Arena ha registrato 1.820.000 telespettatori, share 6.8%. Su Tv8 I delitti del Barlume è stato visto da 796.000 telespettatori, share 2.9%. Su Nove Little Big Italy, in replica, ha registrato ...