Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 08 | 10

(Di domenica 19 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ripresa delle attività produttive il 4 maggio nella cabina di regia anche i rappresentanti dei governi locali che hanno espresso adesione al disegno del governo di un piano nazionale e con linee guida omogenee per tutte le regioni l’annuncio delle premier Giuseppe Conte che ha precisato che sul fronte delle misure di tutela della Salute il governo lavora per implementare i corridoi spitall l’assistenza territoriale e usare al meglio le applicazioni tecnologiche i test per rendere sempre più efficiente prevenzione e controllo del contagio intanto secondo gli ultimi dati in due mesi sono morti in Lombardia più di 11000 persone 5 volte più di quelle che morirono in 5 anni a Milano per le bombe della seconda guerraha detto il ...