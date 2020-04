UFFICIALE - Roma | allenatore | staff e calciatori rinunciano a 4 mesi di retribuzione

asusual01 : RT @CalcioFinanza: Roma, ufficiale il taglio degli stipendi per giocatori, allenatore e staff tecnico: -30 milioni nel 2019/20, 'incentivi… - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: Roma, è ufficiale il taglio stipendi di tecnico e calciatori. Fienga ringrazia: «Gesto spontaneo» - BombeDiVlad : Ufficiale – I calciatori della Roma rinunciano a quattro mensilità - Rickyrickyric89 : RT @CalcioFinanza: Roma, ufficiale il taglio degli stipendi per giocatori, allenatore e staff tecnico: -30 milioni nel 2019/20, 'incentivi… - spaziocalcio : UFFICIALE: la #Roma ha definito il taglio degli stipendi -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Roma

Egli stesso racconta che fuggì da Roma, abbandonando l’illustre suo paziente ... La sepoltura, secondo la Legge Romana, si trovava “extra-muros”, poi, dopo il 313, venne trasformata in una sede ...Guido Fienga ringrazia i giocatori della Roma, l’allenatore e il suo staff in seguito alla rinuncia dei rispettivi stipendi per il resto della stagione, al fine di supportare il Club. I calciatori, ...