San Giovanni, a fuoco ex deposito AMA: nube di fumo sovrasta il quartiere (Di domenica 19 aprile 2020) Incendio questo pomeriggio, intorno alle ore 14:50, presso l’ex deposito AMA di via Castrense, al civico 51. Le fiamme sono divampate all’interno dell’ex deposito, adesso in disuso, fortunatamente non coinvolgendo alcuna persona, ma creando inizialmente qualche disagio alle abitazioni circostanti a causa della nube di fumo rilasciata dalla combustione stessa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Tuscolano 1. Una volta sedato l’incendio la situazione è tornata nella normalità. In ausilio anche l’autoscala e l’autobotte dei vigili del fuoco. Presente anche la polizia di stato per gli accertamenti del caso: resta infatti da capire come sia potuto scaturire l’incendio nel deposito in disuso. L’ipotesi è che la struttura sia stata occupata da persone irregolari. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Concertone del Primo Maggio : via Teulada sostituirà P.zza San Giovanni - con gli artisti video-collegati

Giovanni Allevi in casa di Michelle Hunziker | Buon sangue non mente | Video

Berlusconi omaggia Bersani? Il gelo di Giovanni Floris - cosa non avete notato : quella (stranissima) frase che gli "sfugge" di bocca (Di domenica 19 aprile 2020) Incendio questo pomeriggio, intorno alle ore 14:50, presso l’exAMA di via Castrense, al civico 51. Le fiamme sono divampate all’interno dell’ex, adesso in disuso, fortunatamente non coinvolgendo alcuna persona, ma creando inizialmente qualche disagio alle abitazioni circostanti a causa delladirilasciata dalla combustione stessa. Sul posto sono intervenuti i vigili delcon la squadra di Tuscolano 1. Una volta sedato l’incendio la situazione è tornata nella normalità. In ausilio anche l’autoscala e l’autobotte dei vigili del. Presente anche la polizia di stato per gli accertamenti del caso: resta infatti da capire come sia potuto scaturire l’incendio nelin disuso. L’ipotesi è che la struttura sia stata occupata da persone irregolari. ...

vaticannews_it : Il cardinale Stanislao Dziwisz, già segretario particolare di San Giovanni Paolo II, sulla festa della Divina Miser… - matteosalvinimi : Buona #SantaPasqua, Amici, con tutto il mio cuore, a tutti voi, all’Italia che risorge. Non vedo l’ora che arrivii… - AuditoriumPdM : Il @primomaggioroma cambia format mantenendo intatta la volontà di trattare temi fondamentali del lavoro. Quest'ann… - CorriereCitta : San Giovanni, a fuoco ex deposito AMA: nube di fumo sovrasta il quartiere - WWWgalleriapisa : RT @artribune: #FotodelGiorno: Papa Giovanni Paolo II e Andy Warhol in Piazza San Pietro a Roma -