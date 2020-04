Paolo Ciavarro | chi è | età | carriera | vita privata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 aprile 2020) Torna l’appuntamento con Live-Non è la D’Urso. Questa sera non solo spazio dedicato all’informazione e all’emergenza Coronavirus, ma anche momenti di ‘leggerezza’ per fare compagnia al pubblico. In collegamento dalla propria abitazione ci sarà, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è innamorato di Clizia Incorvaia.: chi è, età,è nato a Roma il 22 ottobre del 1991 ed è il figlio di Massimoed Eleonora Giorgi, due attori molto famosi.si è laureato in Economia e Business all’Università LUISS di Roma e per molti anni ha giocato nella squadra giovanile della Roma, coltivando anche la sua passione per il calcio. Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2013 quando ha partecipato ...