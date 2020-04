La Bbc striglia il governo | Le multe a chi esce? Un' inutile prova di forza

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Michele Di Lollo A volte le forze dell’ordine si lasciano prendere la mano. Spuntano così casi al limite del surreale. Fioccano leper aver infranto le norme sul lockdown La Bbcl’Italia. Dall’inizio del lockdown da coronavirus circa il 5% degli italiani è stato fermato, multato o denunciato per aver infranto gli ordini governativi. Il contenimento è cosa sacra. Guai a chi viola le norme. Sarebbero da tutti considerati dei "poveri furbetti". Dei possibili untori. Dei potenziali serial killer. Però, a volte, gli uomini delle forze dell’ordine ci vanno giù pesante. Si lascano prendere la mano, per così dire. I cittadini che hanno trasgredito alle regole sono stati in migliaia, ma da questi numeri stanno emergendo anche casi limite di persone che sono state sanzionate ingiustamente. Addirittura la ...