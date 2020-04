Eruzione dell’Etna | colate laviche e colonne di fumo – Le immagini

Leggi su open.online

(Di domenica 19 aprile 2020) L'Etna torna a dare spettacolo con una nuova fase eruttiva e con l'emissione di una colata lavica sommitale. Nello specifico, l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania parla della «presenza di due modesti flussi lavici sommitali dal nuovo cratere di Sud-Est che risultano confinati sull'alto fianco orientale e meridionale del cono». Ingv L'Etna inL'attività eruttiva al momento non costituisce alcun pericolo per le persone visto che riguarda solo una zona sommitale e desertica. Non impatta nemmeno sull'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, già "limitato" dall'emergenza del Coronavirus.