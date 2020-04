Beppe Convertini, giornalista svela: “A Linea Verde buca lo schermo” (Di domenica 19 aprile 2020) Linea Verde, Alessandro Cecchi Paone su Beppe Convertini: “buca lo schermo” Alessandro Cecchi Paone ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv in cui parla con i lettori di Televisione e dei personaggi che la animano. Proprio una di loro ha scritto una lunga email al popolare giornalista per dichiarare di essersi assolutamente ricreduta su Beppe Convertini, il quale, secondo la sua modesta opinione, starebbe conducendo in maniera assolutamente egregia quest’ultima edizione di Linea Verde al fianco di Ingrid Muccitelli. E a questo punto Alessandro Cecchi Paone ha dato assolutamente ragione alla lettrice, rispondendole: “Credo che Linea Verde lo abbia aiutato in via definitiva a bucare lo schermo…” Insomma pare davvero che Beppe Convertini, il quale ha iniziato questa avventura televisiva con tanti pregiudizi, sia riuscito a far cambiare idea a ... Leggi su lanostratv Linea Verde non si ferma. Beppe Convertini : “Onorato e felice”

Beppe Convertini - Italia Si : "C'è chi rischia la vita. Non vanifichiamo…"

Proprio una di loro ha scritto una lunga email al popolare giornalista per dichiarare di essersi assolutamente ricreduta su Beppe Convertini, il quale, secondo la sua modesta opinione, starebbe ...

“Nel segno di San Francesco”: oggi alle 12.20 Valle Santa ancora su Rai Uno

Qui Beppe Convertini visiterà un mulino alimentato unicamente dalla potenza della sorgente sotterranea, così come documenterà, sempre nella stessa zona, un presepe subacqueo illuminato nella notte da ...

Qui Beppe Convertini visiterà un mulino alimentato unicamente dalla potenza della sorgente sotterranea, così come documenterà, sempre nella stessa zona, un presepe subacqueo illuminato nella notte da ...