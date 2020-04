Tennis | Dirk Hordorff svela il calendario ATP-WTA se gli US Open non ci fossero Madrid e

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020) Il vicepresidente della Federazione tedesca,, hato tramite il proprio account Twitter uno dei piani contingenti con i quali ilpotrebbe riprendere il proprio cammino nella seconda metà del 2020. Alcuni punti sono particolarmente interessanti. Va premesso che il piano ATP-WTA è legato alla possibile assenza degli US, che però sono tuttora in. Se lo Slam di New York non si dovesse giocare, allora il Roland Garros dovrebbe spostarsi di una settimana, giocando le qualificazioni. I tornei combined die Roma si disputerebbero subito prima, così come altri tornei europei sulla terra. Dopo la parte rossa della stagione, arriverebbe quella sul duro, con meno spostamenti perché gli eventi sono all’incirca già programmati per le date di ottobre. Si parla, in particolare, dei combined (con differenti ...