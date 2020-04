Made in Naples: al via il tavolo per il rilancio della città (Di sabato 18 aprile 2020) Comune di Napoli: istituito il tavolo per la valorizzazione del Made in Naples dopo l’emergenza Coronavirus. Bismuto: “Rilanciare l’economia locale a partire dalla valorizzazione della nostra identità”. Laura Bismuto, presidente della commissione Giovani e Polizia locale con delega al Made in Naples, al termine dei lavori di ieri pomeriggio ha dichiarato: “Abbiamo posto all’attenzione dell’assessore Clemente che ha la delega al Made in Naples, nonché alla promozione e all’immagine della città, la necessità di avviare una riflessione seria sul dopo emergenza, sulla necessità di lavorare a un piano di rilancio sociale, economico, culturale e dunque ambientale della città. Al tal proposito, si è inteso sollecitare l’amministrazione a dar seguito, dapprima alla delibera di istituzione del ... Leggi su 2anews “Greencube” - è made in Naples il primo orto in orbita a bordo di un mini-satellite

Gatta Cenerentola - stasera in tv il cartoon made in Naples - una fiaba dura come un noir

Graded - quando l’energia made in Naples scommette su giovani - innovazione e ricerca (Di sabato 18 aprile 2020) Comune di Napoli: istituito ilper la valorizzazione delindopo l’emergenza Coronavirus. Bismuto: “Rilanciare l’economia locale a partire dalla valorizzazionenostra identità”. Laura Bismuto, presidentecommissione Giovani e Polizia locale con delega alin, al termine dei lavori di ieri pomeriggio ha dichiarato: “Abbiamo posto all’attenzione dell’assessore Clemente che ha la delega alin, nonché alla promozione e all’immaginecittà, la necessità di avviare una riflessione seria sul dopo emergenza, sulla necessità di lavorare a un piano disociale, economico, culturale e dunque ambientalecittà. Al tal proposito, si è inteso sollecitare l’amministrazione a dar seguito, dapprima alla delibera di istituzione del ...

ildenaro_it : “#Greencube”, è made in #Naples il primo #orto in #orbita a #bordo di un mini-#satellite - naples_made : RT @DecretoConte: BUONA PASQUA A TUTTI I MULTATI. - annmavi : RT @comixnapoli: Gatta Cenerentola ORA IN TV | La bellezza MADE IN NAPLES è ANCHE ORGOGLIO per la nostra SCUOLA ?? - comixnapoli : Gatta Cenerentola ORA IN TV | La bellezza MADE IN NAPLES è ANCHE ORGOGLIO per la nostra SCUOLA ??… - Notiziedi_it : Gatta Cenerentola, stasera in tv il cartoon made in Naples, una fiaba dura come un noir -

Ultime Notizie dalla rete : Made Naples Made in Naples: al via il tavolo per il rilancio della città 2a News Testata Giornalistica MAISON BANCHI DONA 5.000 MASCHERINE ALL’OSPEDALE COTUGNO DI NAPOLI

Puoi approfondire questo argomento leggendo i seguenti articoli Correlati: Come Crowdfunding e Crowdsourcing rivoluzionano il mondo del Fashion Design: il caso Maison Academia Maison Academia, il ...

Il primo micro-orto in orbita è made in Italy

Il primo micro-orto in orbita, per coltivare verdure nello spazio a 6mila km dalla Terra, è made in Italy Un micro-orto a 6mila ... Università Federico II di Napoli e Sapienza Università di Roma, nel ...

Puoi approfondire questo argomento leggendo i seguenti articoli Correlati: Come Crowdfunding e Crowdsourcing rivoluzionano il mondo del Fashion Design: il caso Maison Academia Maison Academia, il ...Il primo micro-orto in orbita, per coltivare verdure nello spazio a 6mila km dalla Terra, è made in Italy Un micro-orto a 6mila ... Università Federico II di Napoli e Sapienza Università di Roma, nel ...