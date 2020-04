La mortalità in Lombardia? Alta, ma inferiore a New York e Madrid (Di sabato 18 aprile 2020) ​La mortalità per coronavirus in Lombardia nei primi 30 giorni dell'epidemia è stata Alta, superiore a quanto osservato a Parigi e Londra, ma molto inferiore, circa la metà, rispetto a New York e Madrid. E' quanto emerge da uno studio accettato dal prestigioso Lancet Public Health. In particolare, spiega il virologo Roberto Burioni sul suo sito Medicalfacts, è stato valutato l'andamento dell'epidemia da coronavirus in realtà paragonabili dal punto di vista economico-commerciale: cinque in Europa (Lombardia, Ile-de-France/Parigi, Bruxelles-Capitale, Greater London/Londra e Comunidad autonoma de Madrid) e una negli Stati Uniti (New York Metropolitan Area). I ricercatori hanno valutato l'evoluzione del tasso di mortalità nei primi 30 giorni dell'epidemia, a partire dal giorno in cui sono stati registrati i primi tre decessi. Analizzando ... Leggi su agi “Mortalità Lombardia falso mito”/ Coronavirus - studio : in aree NY e Madrid più morti

