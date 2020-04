Il 25 aprile di La Russa | diventi la giornata di tutti i caduti | anche del coronavirus

Corriere : La Russa: «Il 25 Aprile diventi il giorno del ricordo delle vittime di Covid e tutte le... - Poesia2punto0 : Top story: La Russa: «Il 25 Aprile diventi il giorno del ricordo delle vittime di tutte le guerre del Coronavirus»… - AKalynaki : RT @catlatorre: #LaRussa: 'Il 25 Aprile è divisivo: diventi la Giornata in ricordo delle vittime da coronavirus' Sì, caro La Russa, hai pr… - carlo_masera : RT @catlatorre: #LaRussa: 'Il 25 Aprile è divisivo: diventi la Giornata in ricordo delle vittime da coronavirus' Sì, caro La Russa, hai pr… - ARTEMIS92534498 : RT @catlatorre: #LaRussa: 'Il 25 Aprile è divisivo: diventi la Giornata in ricordo delle vittime da coronavirus' Sì, caro La Russa, hai pr… -

aprile Russa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : aprile Russa