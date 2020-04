Funerale sindaco, Prefetto di Napoli contro istituzioni locali: “Organizzato nonostante il coronavirus” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si informa che, in relazione alla diffusione in data odierna, attraverso il web, di vari video che testimoniano essere avvenute nel Comune di Saviano, nella mattinata, numerose e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 – salvo l’ulteriore emergere di profili di rilevanza penale – il Prefetto di Napoli, dr. Marco Valentini, ha inviato al Vice sindaco Carmine Addeo una nota per stigmatizzare fermamente l’accaduto. Il Prefetto di Napoli ha ricordato che le norme vigenti, da ultimo contenute nel DPCM del 10 aprile scorso, vietano, tra l’altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonché le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Viceversa, come appare dalle immagini e come ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - muore sindaco di Saviano : folla in strada per il funerale. M5s : “Era medico - corteo è offesa alla sua memoria”

