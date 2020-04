Fase 2 | Arcuri Il 70% della popolazione italiana dovrebbe installare l' app

Leggi su blogo

(Di sabato 18 aprile 2020) Tra gli strumenti che saranno messi in campo per affrontare al meglio la2, quellaconvivenza col coronavirus COVID-19, ci sarà un'applicazione per il tracciamento dei contagi cheessere rilasciata già nei primi giorni di maggio, almeno in una sua versione iniziale che sarà potenziata nel corso delle settimane successive.L'ordinanza è stata firmata e la macchina dell'organizzazione è già in movimento, ma a fare la differenza saranno ovviamente i cittadini, che saranno invitati a scaricare e utilizzare l'applicazione. Si tratta appunto di un invito, nessuno sarà obbligato a fare uso dall'app, ma più persone decideranno di contribuire e più sarà efficace il suo utilizzo.Lo ha precisato oggi il commissario all’emergenza COVID-19 Domenico:L'installazione di questa app sarà solo ...