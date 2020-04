Dorme con il mascara e finisce in ospedale. Ecco cosa è successo (Di sabato 18 aprile 2020) Struccarsi prima di andare a dormire alle volte è davvero noioso. Ma se non si fa, attenzione alle conseguenze che possono far molto male alla salute Theresa Lynch (Foto: twitter.com/DrRobaei)E’ noioso, quando siamo molto stanche e preferiremmo solo andare al letto, dover fare prima quella tappa in bagno per struccarsi. Ecco che allora spesso preferiamo rimandare al mattino seguente. Ma attenzione perchè questo rinviare al giorno dopo, a lungo andare, potrebbe avere delle conseguenze dannose per la propria salute. E’ quanto accaduto a Theresa Lynch, una donna americana del Maryland, trasferitasi in Australia per vivere. Tra le sue beauty routine ne è sempre mancata una, la più importante forse: non rimuoveva mai il mascara prima di coricarsi. La donna non lo ha faceva da ben 25 anni! Questa grave incuria prolungata nel tempo le ... Leggi su chenews Mara Venier non dorme più con suo marito

