Coronavirus, Ricciardi (Oms): “La seconda ondata è una certezza” (Di sabato 18 aprile 2020) “Mi pare che la richiesta della Lombardia sia di riaprire il 4 maggio indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche. Non se lo può permettere, anche perché in questo momento ha una condizione epidemiologica di particolare gravità. Certamente in miglioramento, ma di particolare gravità. Tra i paesi europei la Lombardia è la regione che in questo momento ha maggiori problemi. Non l’Italia, ma la Lombardia”. Lo afferma Walter Ricciardi, rappresentante italiano nell’executive board dell’Organizzazione mondiale della sanità e consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, in un’intervista a ilcaffeonline.it.”Mi sembra non saggio – sottolinea Ricciardi – fare delle aperture a prescindere dalle valutazioni oggettive. I Paesi che come l’Austria e la Svezia stanno ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Ricciardi tra origine “naturale” del virus - seconda ondata di contagi certa e fase 2 da non anticipare

Coronavirus - ultime notizie – L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree. Ricciardi : «La seconda ondata è certa - presto per riaprire». Lento calo di positivi - stabili i morti

