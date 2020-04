Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 14:10 (Di venerdì 17 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus 3 fase 2 con distanziamento lista conferma il Trend è in calo ci sono 160000 persone positive a tampone le persone che sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro durante la conferenza stampa all’istituto su un andamento epidemiologico dell’epidemia di covid-19 nella fase due sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai rintraccio isolamento dei contatti azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse l’invito di Giovanni Rezza dell’istituto superiore di sanità a punto nella conferenzai dati Istat sui decessi un aumento dei morti pari ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Oltre 146 mila morti nel Mondo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zampa : “A maggio più aperture”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Iss : “L’app ridurrà i tempi” (Di venerdì 17 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus 3 fase 2 con distanziamento lista conferma il Trend è in calo ci sono 160000 persone positive a tampone le persone che sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro durante la conferenza stampa all’istituto su un andamento epidemiologico dell’epidemia di covid-19 nella fase due sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai rintraccio isolamento dei contatti azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse l’invito di Giovanni Rezza dell’istituto superiore di sanità a punto nella conferenzai dati Istat sui decessi un aumento dei morti pari ...

fanpage : Il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” #17aprile - sole24ore : Cresce il contagio da coronavirus nel milanese con 325 nuovi casi, di cui 144 in città per un totale di 14.675 (6.0… - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - GinoMorabito : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Covid. Caronte-Tourist: 'Il biglietto a/r valido fino alle 18 del giorno successivo') è stato pubblic… - zazoomnews : LIVE Coronavirus notizie in DIRETTA. Iss: “L’app ridurrà i tempi” - #Coronavirus #notizie #DIRETTA. -