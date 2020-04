Spartizione a pandemia in corso (Di venerdì 17 aprile 2020) Potevano essere congelate per un anno. E invece no. Potevano lasciare spazio a uno spirito neutro, di collaborazione. E invece no. Neppure il virus, il Paese chiuso da più di un mese, oltre ventimila morti e l’urgenza di mettere in piedi la fase due sono riusciti a tirare le nomine delle aziende di Stato fuori dalla logica feroce dello spoil system. Da quel protocollo che dice: questa volta sono io al Governo e tocca a me scegliere chi far sedere sulle poltrone che contano. La traccia di queste ore dentro la maggioranza è quella del braccio di ferro, delle discussioni sul “se tu prendi quello, allora a me dai quello”, della terza riunione in tre giorni perché alla scadenza mancano 72 ore. I 5 stelle contro il Pd, i renziani che vogliono essere della partita, Conte che ha i suoi nomi. Una raffica di videoconferenze, rigorosamente sotto traccia, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 aprile 2020) Potevano essere congelate per un anno. E invece no. Potevano lasciare spazio a uno spirito neutro, di collaborazione. E invece no. Neppure il virus, il Paese chiuso da più di un mese, oltre ventimila morti e l’urgenza di mettere in piedi la fase due sono riusciti a tirare le nomine delle aziende di Stato fuori dalla logica feroce dello spoil system. Da quel protocollo che dice: questa volta sono io al Governo e tocca a me scegliere chi far sedere sulle poltrone che contano. La traccia di queste ore dentro la maggioranza è quella del braccio di ferro, delle discussioni sul “se tu prendi quello, allora a me dai quello”, della terza riunione in tre giorni perché alla scadenza mancano 72 ore. I 5 stelle contro il Pd, i renziani che vogliono essere della partita, Conte che ha i suoi nomi. Una raffica di videoconferenze, rigorosamente sotto traccia, ...

Potevano essere congelate per un anno. E invece no. Potevano lasciare spazio a uno spirito neutro, di collaborazione. E invece no. Neppure il virus, il Paese chiuso da più di un mese, oltre ventimila ...

