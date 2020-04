Rinnovo Vettel-Ferrari Sebastian | Resto con la Rossa | anche come secondo di Leclerc

virginxia : RT @sabbatini: Ieri nell’Intervista via web di Vettel da casa sua con i giornalisti italiani il Ferrarista è disponibile al rinnovo anche a… - codeghino10 : RT @Corriere: Vettel, il futuro è in Ferrari: «Faccio pure il secondo di Leclerc, ma almeno 2 anni» - acciodreamss : @lightsovt hai visto il corriere? disappointing .. - 1411nico : #Vettel ' mi manca la #Ferrari, non parlo del taglio di stipendio in pubblico. Per il rinnovo di solito prendo impe… - SerenellaRaimo1 : RT @Corriere: Vettel, il futuro è in Ferrari: «Faccio pure il secondo di Leclerc, ma almeno 2 anni» -

Rinnovo Vettel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rinnovo Vettel