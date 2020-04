Perché con la quarantena il virus rischia di non scomparire (Di venerdì 17 aprile 2020) È possibile sconfiggere il nuovo coronavirus senza un vaccino? Per poter dare una risposta a questa domanda non resta che dare un’occhiata a quei Paesi colpiti dal Covid-19 che, in qualche maniera, sono riusciti ad abbattere drasticamente la curva epidemiologica dei contagi. Va da sé che le nazioni di cui stiamo parlando sono le prime ad aver subito l’onta dell’epidemia, e tutte sono situate in Asia. Cina, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore sono i casi emblematici da prendere in considerazione. I governi citati hanno attuato strategie differenti, ma tutti sono riusciti a portare i nuovi contagi quotidiani sotto la soglia di emergenza. Pechino ha imposto una serrata totale a Wuhan, città epicentro del contagio, e lo Hubei, provincia toccata dall’infezione; congelate anche le altre attività nel resto del Paese. Più soft ... Leggi su it.insideover Perché una nuova impennata di contagi potrebbe essere ancora in agguato

«Perché mi sono arruolato volontario contro il Coronavirus»

Il Belgio ha il tasso di letalità più alto d’Europa : “Perché contiamo anche i morti negli ospizi” (Di venerdì 17 aprile 2020) È possibile sconfiggere il nuovo coronasenza un vaccino? Per poter dare una risposta a questa domanda non resta che dare un’occhiata a quei Paesi colpiti dal Covid-19 che, in qualche maniera, sono riusciti ad abbattere drasticamente la curva epidemiologica dei contagi. Va da sé che le nazioni di cui stiamo parlando sono le prime ad aver subito l’onta dell’epidemia, e tutte sono situate in Asia. Cina, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore sono i casi emblematici da prendere in considerazione. I governi citati hanno attuato strategie differenti, ma tutti sono riusciti a portare i nuovi contagi quotidiani sotto la soglia di emergenza. Pechino ha imposto una serrata totale a Wuhan, città epicentro del contagio, e lo Hubei, provincia toccata dall’infezione; congelate anche le altre attività nel resto del Paese. Più soft ...

CottarelliCPI : Il Parlamento Europeo approva una risoluzione per investimenti per la ricostruzione finanziato anche da obbligazion… - LauraPausini : Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Gli artisti della musica con l’appoggio di amici d… - petergomezblog : Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.53 sono in onda sul NOVE con @sonoleventi. Ve lo dico perché ancora in mol… - FcaPitti : RT @milapersiste: E basta con questa storia della mafia italiana che infetta l’Europa. Piuttosto, perché Saviano non fa una bella inchiesta… - elisa_pian : @CarlottaFerlito ECCOCY QUAAAA giusto oggi mi sono incazzata come una biscia con uno che conosco perché è andato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché con «Perché mi sono arruolato volontario contro il Coronavirus» Il Sole 24 ORE